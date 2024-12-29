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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi!

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 14:02 Güncelleme: 29.12.2024 - 14:02
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        F.Bahçe'de Hatayspor mesaisi!
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        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

        Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular, pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçlar ve bireysel idmanlarla antrenmanı tamamladı.

        Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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