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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de hedef deplasman serisini derbide de sürdürmek - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de hedef deplasman serisini derbide de sürdürmek

        Fenerbahçe, Süper Lig'de 7 Aralık Cumartesi (yarın) günü oynayacağı Beşiktaş derbisinde 26 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisini sürdürmek istiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 12:13 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:13
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        Fenerbahçe, seriyi sürdürmek istiyor!
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        Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın oynayacağı Beşiktaş derbisinde 26 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisini sürdürmek istiyor.

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, bu maç öncesi oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 1 mağlubiyet yaşadı. Jose Mourinho'nun öğrencileri üst üste 5 maçta galibiyet elde etti. Geçtiğimiz sezon dış sahada kaybetmeyen Kanarya, bu sezon da seriye devam etti. Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 26 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi.

        DEPLASMANDA EN ÇOK PUAN ALAN, EN ÇOK GOL ATAN TAKIM

        Sarı-lacivertliler, bu sezon dış sahada 7 maça çıktı. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Kayserispor karşısında galibiyet elde eden Kanarya, Göztepe ve Samsunspor ile de 2-2'lik skorlarla berabere kaldı. Dış sahada 22 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 8 gol gördü. Bu alanda 17 puanla zirvede yer alan Mourinho'nun öğrencileri, bir maçı 6, bir maçı da 5 golle kazandı.

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