Fenerbahçe'de hedef deplasman serisini derbide de sürdürmek

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın oynayacağı Beşiktaş derbisinde 26 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisini sürdürmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, bu maç öncesi oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 1 mağlubiyet yaşadı. Jose Mourinho'nun öğrencileri üst üste 5 maçta galibiyet elde etti. Geçtiğimiz sezon dış sahada kaybetmeyen Kanarya, bu sezon da seriye devam etti. Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 26 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi.

DEPLASMANDA EN ÇOK PUAN ALAN, EN ÇOK GOL ATAN TAKIM

Sarı-lacivertliler, bu sezon dış sahada 7 maça çıktı. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Kayserispor karşısında galibiyet elde eden Kanarya, Göztepe ve Samsunspor ile de 2-2'lik skorlarla berabere kaldı. Dış sahada 22 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 8 gol gördü. Bu alanda 17 puanla zirvede yer alan Mourinho'nun öğrencileri, bir maçı 6, bir maçı da 5 golle kazandı.