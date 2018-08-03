Fenerbahçe'de üniversite ve eğitim konusu sil baştan
03.08.2018 - 02:09 | Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, eski başkan Aziz Yıldırım döneminde başlayan Fenerbahçe Üniversitesi projesini 1 yıl ertelemesinin ardından yeni planı belli oldu. Koç, eğitim alanında yeni bir adım Fenerbahçe'nin isim hakkını verdiği kolejler açacak
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde FB TV'de yaptığı 'Camiaya sesleniş' konuşmasında Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş ve YÖK'ten 1 yıllık erteleme talep ettiklerini söylemişti.
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Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre üniversiteyi erteleyen Fenerbahçe yönetimi, eğitim alanında yeni bir adım atmak için kolları sıvadı.
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Buna göre Fenerbahçe Kulübü, belirlenecek şehirlerde eğitim kurumlarıyla anlaşarak kolejlere isim hakkını verecek.
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Bu modelde sadece denetleyici konumda bulunacak olan Sarı-Lacivertliler, daha az maliyetle hem eğitim alanındaki prestijini artıracak hem de üniversite projesinin altyapısı oluşturulacak.
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Bu proje için önümüzdeki günlerde birkaç eğitim kurumuyla görüşmeler yapılacağı ve yol haritasının kısa süre içinde çizileceği öğrenildi.
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Öte yandan Fenerbahçe Üniversitesi için göreve alınan akademisyenlerle de yolların ayrıldığı öğrenildi.
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Üniversite projesinin 1 yıllığına ertelenmesi sonrası, eski yönetimin anlaşma sağladığı akademisyenlere ayrılık kararı tebliğ edildi.
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Hatırlanacağı üzere Koç, 'Camiaya Sesleniş' adlı konuşmasında Fenerbahçe Üniversitesi projesi ile önemli açıklamalarda bulunmuş ve şunları söylemişti:
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"Üniversite işinin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Herkes eylül ayında Fenerbahçe Üniversitesi'nin açılmasını beklerken biz Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gidip erteleme istedik."
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"Üniversite için Ataşehir'de bir bina kiralamışız. Fenerbahçe Üniversitesi için belirlenen Ataşehir'deki yerleşke binasının kira bedeli yıllık 16 milyon TL.
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"Akademik ve idari personelin yıllık gideri 9 milyon TL. 1 Eylül itibarıyla 33 kişiyle işe başlamak üzere sözleşme yapıldı."
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"Öğrenci sayılarıyla ilgili öngörüler hiç gerçekçi değil. Şu halimizle Fenerbahçe'ye yakışan, olması gereken bir eğitim veremeyeceğimizi düşündük."
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"Bu nedenle YÖK'ten yardım istedik, sağ olsunlar onlar da bizleri dinleyip yardımcı oldular."
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"Koç Üniversitesi'ndeki ilk 5 yıl öğrenci rakamlarımızı söyleyeyim. İlk yıl 90, sonra 328, sonra 541, sonra 764, sonra 904."
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"Bu planlamada daha ilk yıl 821 öğrenciyle başlıyoruz. Bu rakamlar hiç gerçekçi değil. Ataşehir yerleşkesinin de hazır olmadığını gördük."
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