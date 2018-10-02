Ali Koç’un, “Bu formanın ağırlığının farkında değiller” sözleri sonrası kadroda revizyon kapıda. Trnava mücadelesinde Volkan, Skrtel, İsla, Eljif ve Barış gibi isimler 11’e dönmeye hazırlanıyor! Volkan Demirel’in kaleye geçmesine kesin gözüyle bakılıyor
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Fanatik'in haberine göre; teknik direktör konusunda karar milli arada verilecek ancak kadroya neşter vurulması konusunda bu kadar beklenmeyecek. Ali Koç, Rize maçı sonrası taraftardan özür dilerken, “Bu formanın ağırlığının farkında değiller. Öğrenecekler” sözleriyle futbolcuları hedef almıştı.
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Perşembe günkü Trnava maçı öncesinde kadroda ciddi bir revizyon yapılacak. Sakatlığını atlatan Martin Skrtel’in Reyes’in yerine 11’e döneceği öğrenildi.
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Volkan Demirel’in kaleye geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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Bu oyuncuların yanı sıra Mauricio İsla, Eljif Elmas, Barış Alıcı da ilk 11’e dönmeye hazırlanıyor.
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Phillip Cocu, Mathieu Valbuena’yı da Trnava mücadelesinde görevlendirebilir.
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Kadro operasyonu sonrası Harun, Şener, Mehmet Topal, Aatif ve Ayew’e kulübe yolu gözükecek.
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Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Dirar ve Soldado’nun ise hafta sonundaki Başakşehir mücadelesinde şans bulmaları muhtemel...
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İspanyol forvetin dönmesi halinde, bir türlü bekleneni veremeyen Slimani de hafta sonunda kızağa çekilebilir.
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VOLKAN GERİ DÖNÜYOR
Volkan Demirel’in sezona kötü başlaması sonrası Harun Tekin transferi gerçekleşti. Comolli’ye göre Harun, başından beri düşünülen bir isimdi. Yönetici Semih Özsoy ise Volkan formsuz olduğu için bu transferin yapıldığını söyledi. Harun, Kayserispor maçıyla birlikte eldivenleri devraldı.
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Ancak 29 yaşındaki file bekçisi forma giydiği 5 resmi maçta kalesinde 11 gol gördü. Rize maçında tamamen dağılan, bir pozisyonda yerini kaybedip kaleyi boşaltaran yandan altı pasın bile dışına çıkan Harun’a kulübe yolu gözüktü.
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Volkan Demirel’in perşembe günkü Trnava karşılaşmasıyla birlikte kaleyi devralması bekleniyor. Fenerbahçe, kaptanın görev yapmadığı son 11 resmi maçta sadece 3 kez kazanabilirken, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
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