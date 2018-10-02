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VOLKAN GERİ DÖNÜYOR



Volkan Demirel’in sezona kötü başlaması sonrası Harun Tekin transferi gerçekleşti. Comolli’ye göre Harun, başından beri düşünülen bir isimdi. Yönetici Semih Özsoy ise Volkan formsuz olduğu için bu transferin yapıldığını söyledi. Harun, Kayserispor maçıyla birlikte eldivenleri devraldı.