Fenerbahçe’nin Göztepe’den kiralık olarak transfer ettiği kaleci İrfan Can Eğribayat, İstanbulspor karşısında sarı-lacivertli formayla ilk kez resmi bir müsabakada sahada yer aldı. Daha önce Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada hazırlık maçlarında forma bulan Eğribayat, resmi olarak ilk kez Türkiye Kupası 5. Tur maçında İstanbulspor ile oynanan mücadeleye 11’de başladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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