Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe
ABONE OL

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat siftah yaptı

Fenerbahçe’nin sezon başına Göztepe’den kadrosuna kattığı kaleci İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli formayla ilk kez resmi bir müsabakada İstanbulspor karşısında forma giydi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat siftah yaptı

Fenerbahçe’nin Göztepe’den kiralık olarak transfer ettiği kaleci İrfan Can Eğribayat, İstanbulspor karşısında sarı-lacivertli formayla ilk kez resmi bir müsabakada sahada yer aldı. Daha önce Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada hazırlık maçlarında forma bulan Eğribayat, resmi olarak ilk kez Türkiye Kupası 5. Tur maçında İstanbulspor ile oynanan mücadeleye 11’de başladı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı CANLI YAYIN
FUTBOL Maçta üç gol var!
Mehmet Demirkol, Arjantin'in Dünya Kupası zaferini yorumladı: "Bunlar sıra dışı adamlar"
FUTBOL "Bunlar sıra dışı adamlar"
Kasımpaşa: 1 - Ümraniyespor: 2 MAÇ SONUCU
FUTBOL Ümraniyespor son 16'ya yükseldi
Marca duyurdu! İspanyol devi Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katıyor
FUTBOL İspanyol devinde Çağlar sesleri!
Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı
FUTBOL Fransa'nın kadrosunda iki Fransız yer aldı!
Beşiktaş'ta yeni golcü Redmond!
FUTBOL Yeni golcü Redmond
Sıcak gelişme! Fenerbahçe'nin Rossi için istediği rakam
FUTBOL Rossi için istenen rakam!
Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Saiss'e 2 talip
FUTBOL Saiss'e 2 talip!
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen: "En fazla rahatsız olan Galatasaray'dır"
FUTBOL "En fazla rahatsız olan G.Saray'dır"
Başakşehir - Göztepe: 3-1 (MAÇ SONUCU)
FUTBOL Başakşehir zorlanmadan turladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.