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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci cezalı duruma düştü - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci cezalı duruma düştü

        Fenerbahçe'ye orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi. Deneyimli futbolcu derbide gördüğü sarı kart ile bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 21:44 Güncelleme: 24.12.2023 - 22:06
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        İrfan Can cezalı duruma düştü!
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        Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbide sarı-lacivertli takıma kötü haber geldi.

        İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

        Sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci cezalı duruma düştü ve İstanbulspor maçında oynama şansını kaybetti.

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