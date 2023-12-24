Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci cezalı duruma düştü
Fenerbahçe'ye orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi. Deneyimli futbolcu derbide gördüğü sarı kart ile bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düştü
Giriş: 24.12.2023 - 21:44 Güncelleme: 24.12.2023 - 22:06
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbide sarı-lacivertli takıma kötü haber geldi.
İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
Sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci cezalı duruma düştü ve İstanbulspor maçında oynama şansını kaybetti.