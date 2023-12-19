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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Crespo sarı kart sınırında - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Crespo sarı kart sınırında

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sarı kart alarmı verildi. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayseri karşısında sarı kart görmeleri halinde 18. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecekler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 12:19 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:19
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        F.Bahçe'de derbi öncesi kart alarmı!
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak. Kayserispor'u deplasmanda mağlup ederek zirvedeki yerini korumak isteyen sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin sarı kart cezası nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecek.

        Fenerbahçe'de iki futbolcu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        İRFAN CAN KAHVECİ VE CRESPO SINIRDA

        İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde 18. haftadaki Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakacaklar.

        ZORBAY KÜÇÜK'TEN İRFAN CAN'A 3 SARI, 2 KIRMIZI

        Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasını yönetecek olan hakem Zorbay Küçük daha önce 10 kez sarı-lacivertlilerin maçında düdük çalarken, İrfan Can Kahveci'nin bu mücadelelerde 3 sarı, 2 kırmızı kart görmesi ise Fenerbahçeli taraftarları endişelendiriyor.

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