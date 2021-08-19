Fenerbahçe'de sakatlık kabusu devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Pelkas, Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun'un ardından HJK Helsinki maçında da İrfan Can Kahveci ve Filip Novak sakatlandı.

Mücadelenin 52. dakikasında İrfan Can Kahveci sakatlık geçirdi. Rakip ceza sahası içinde topa hamle yaparken ayağına aldığı darbe sonucu kendini yere bırakan Kahveci oyuna devam edemedi. İrfan Can’ın yerine sahaya 54. dakikada Ferdi Kadıoğlu dahil oldu.

67. dakikada ise bu kez Novak sakatlandı. Çek oyuncu da oyuna devam edemezken yerini genç Arda Güler'e bıraktı.