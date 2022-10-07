Opta verilerine göre, genç oyuncu mücadelede en fazla topla buluşan (87), isabetli pas veren (62), ikili mücadele kazanan (11), top kapan (3) ve en çok sahipsiz top kazanan (10) isim oldu. İsmail ayrıca AEK Larnaca'nın kendi kalesine attığı gol öncesinde kafayı vuran isimdi.

"FORMANIN HAKKINI VERDİK"

Maçın ardından konuşan İsmail Yüksek, şunları söyledi:

"Değerli bir 3 puan aldık, lider olduk. Namağlup yolumuza devam ediyoruz. Sahada basmadık yer bırakmadık. Fenerbahçe formasına yakışır mücadele ettik. Taraftarımızla birlikte farklı bir seviyeye çıkıyoruz. Takım arkadaşlarımla birlikte istek, coşku, mücadeleyle harika bir galibiyet elde ettik. "Zor bir mücadele olacağını biliyorduk. Farkındaydık bu durumun. AEK Larnaca'yı tebrik etmek lazım, iyi mücadele ettiler, iyi oynadılar. Kendi sahamızda mağlup olmak istemiyor, sonuna kadar mücadele ediyor, kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Mücadeleyse mücadele, oyunsa oyun. Taraftar da olunca farklı bir ambiyans oluyor ve galibiyet geliyor."