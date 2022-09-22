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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'de Jesus etkisi

Fenerbahçe’de kısa sürede takımın çehresini değiştiren Jorge Jesus ve ekibinin grafiği her geçen gün yükseliyor. Portekizli teknik adam bu süreçte disiplin, çalışma azmi ve takım olgusunu öne çıkarmaya çalıştı

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  • Fenerbahçe'de Jesus etkisi

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Samandıra’ya ayak bastığından beri adım adım kafasındaki takımı oluşturmayı amaçladı.
  • Fenerbahçe'de Jesus etkisi

    Portekizli çalıştırıcı ilk olarak motivasyondan başladı. Jesus'un isteğiyle, tesislerin duvarları kulübün tarihi başarılarını hatırlatan görsellerle donatıldı.
  • Fenerbahçe'de Jesus etkisi

    68 yaşındaki teknik adam, kazanılan kupaların fotoğraflarını da büyük bir şekilde tesisin girişine astırdı.
  • Fenerbahçe'de Jesus etkisi

    Jorge Jesus, tesis içerisinde de disiplini sağlamak için kurallar koydu. İlk olarak giriş-çıkış, dinlenme ve yatış saatlerine katiyen uyulması konusunda net bir talimatta bulundu.
  • Fenerbahçe'de Jesus etkisi

    Tesis içerisinde telefon kullanımını yasaklayan 68 yaşındaki teknik adam, oyuncu grubunun arasındaki diyalog seviyesini artırdı.
  • Fenerbahçe'de Jesus etkisi

    Çalışma temposu da artırıldı. Jorge Jesus her idmandan önce oyuncuları ile yaklaşık yarım saatlik toplantılar yaptı. Jesus, o günkü antrenman ve o hafta uygulanacak maç taktikleri ile ilgili oyuncularına detaylı bilgilendirmelerde bulundu.
  • Fenerbahçe'de Jesus etkisi

    Her gün fitness salonunda başlayan antrenmanlar sahada devem ederken, çalışma temposu ve süresi de geçmiş yıllara oranla büyük fark yarattı.
  • Fenerbahçe'de Jesus etkisi

    Bunun karşılığında fizik gücünü artıran sarı lacivertliler, haftada 3 maç oynamasına rağmen sahada 90’ıncı dakikada bile rakibe pres yapabilen bir takıma dönüştü.

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