Jorge Jesus'tan 5 değişiklik

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertlilerde kadroda 5 farklı isim yer aldı. Başakşehir karşısında 11’de sahaya çıkan Oosterwolde, Arao, Rossi, Crespo ve İrfan Can Kahveci’nin yerine Alioski, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor ve Joao Pedro yer aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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