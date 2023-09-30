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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Kadıköy ruhu geri döndü! - Fenerbahçe Haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Kadıköy ruhu geri döndü!

        Süper Lig'in 7. hafta maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de hedef ligde yedide yedi yapmak. Sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler iç sahada seyircisine de güveniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 10:48 Güncelleme: 30.09.2023 - 10:48
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        Kadıköy geri döndü!
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        Süper Lig 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe, rakibini 4-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Bu sezon çıktığı 13. resmi maçını da kazanmayı bilen sarı-lacivertlilerde Kadıköy sevinci de yaşanıyor.

        LİGDE EVİNDE İLK KEZ GOL YEMEDİ

        Fenerbahçe, bu sezon ligde ev sahibi olduğu bir karşılaşmada ilk kez kalesini gole kapattı.

        Ligde sırasıyla seyircisi önünde Gaziantep FK ve Antalyaspor maçlarına çıkan sarı-lacivertliler, kalesinde ilk maçta 1, ikinci maçta ise 2 gol görmüştü.

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        İsmail Kartal'ın öğrencileri, RAMS Başakşehir karşısında ise gol yemeden galip gelmeyi bildi.

        TRİBÜNLER DOLUYOR

        Fenerbahçeli taraftarlar, RAMS Başakşehir karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

        Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma hafta içinde oynanmasına karşın tribünlerin tamamını doldurdu.

        Müsabaka öncesi futbolculara sevgi gösterisinde bulunan Fenerbahçeliler, sarı-lacivertli oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak moral verdi.

        Başakşehir karşısındaki galibiyette adeta takımı iten güç olan taraftarlar, 'Kadıköy ruhu geri döndü' yorumlarının yapılmasını da beraberinde getirdi.

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        Haberi Hazırlayan: Çağatay Çelik
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