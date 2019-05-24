Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fenerbahçe'de kadın basketbol şubesi küçülüyor

Fenerbahçe'nin kadın basketbol şubesi küçülmeye gidiyor! Kadın basketbolundan sorumlu yönetici Metin Sipahioğlu küçülme kararını resmen duyurdu

Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin kadın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu, kadın basketbol şubesinde yüzde 30-40 küçülmeye gideceklerini duyurdu.

FBTV'de yayınlanan 14/16 programının konuğu olan Metin Sipahioğlu, "Yeni sezon planlamasına başladık. Camiamıza buradan öncelikle önemli bir bilgilendirme ve hatırlatma yapmamız lazım. Malum amatör şubeler birçok kulübümüz için gelir-gider seviyesine baktığınız zaman, sponsorluk anlamında da gelire baktığınız zaman gideri birçok kulübümüzde gelirinden fazla olan bir yapı. Aslında sürdürülemez bir sarmal. Başkanımız da birçok konuşmasında bunlardan bahsetti. Kulübümüzde kadın basketbol çok önemli bir branş. Fenerbahçe Spor Kulübü kadın basketbolda her zaman için Türkiye'de lokomotif olmuş bir takım. Bu böyle olmaya devam edecek. Bizim hedefimiz her zaman Türkiye'de şampiyon olan, Türkiye Kupası'nı alan, EuroLeague'de de gidebildiğimiz yere kadar gidebilen takımı yaratmak. Hedeflerimizde asla bir azalma olmaz. Ancak şunu da vurgulamamız lazım; kadın basketbolda önümüzdeki sene bu seneki bütçemizi sürdürmemiz teknik olarak mümkün değil. Bu yüzden bütçemizde minimum yüzde 30, tahminen de yüzde 40'a kadar varan bir küçülmeye gideceğiz." dedi.

"BU KÜÇÜLMEYE GİTMEK ZORUNDAYIZ"

Hedeflerini değiştirmeyeceklerini de sözlerine ekleyen Sipahioğlu, "Türkiye'de şampiyon olan takım olmaya devam edeceğiz. EuroLeague'de de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ancak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kadın basketbol branşında bu küçülmeye artık gitmek zorundayız. Bu konuda belki camiadan da başka yerlerden de bazı olumsuz yansımalar gelebilir ama bizim Fenerbahçe için doğru bildiklerimizi, doğru gördüklerimizi yapma mecburiyetimiz var. Artık kadın basketbolda Fenerbahçe'nin geçen seneki bütçesini vermesi teknik olarak pek mümkün değil, bu yüzden yüzde 30, yüzde 40'a varan bir küçülmeye gideceğiz önümüzdeki sene. Belki bu durum bazı paydaşlarımızla masaya oturma noktalarında da bizim için sıkıntı yaratacak bir konu olacak. Örneğin önümüzdeki sene için planlamalarımızı yaparken, bazı paydaşlarımızla aynı masaya otururken aynı yere gelme konusunda zorluklar yaşayacağız çünkü burada alışılagelmiş bir düzen var. Uzun yıllardır Fenerbahçe Spor Kulübü kadın basketbolda çok ciddi bütçeler harcayarak belli bir çıtayı tüm paydaşlarımız noktasında bir yere çekmiş durumda. Bu çıtayı masaya otururken aşağıya düşürmeye çalışacağız, düşürmek de mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 40 AZALMIŞ BÜTÇE İLE KADRO PLANLAMASI..."

Kadın basketbol takımının kadro planlamasıyla ilgili bilgiler veren başarılı yönetici, "Uzun vadeli kadın basketbol branşının sürdürülebilir hale gelmesi için genç oyuncuları takımımıza katmak da çok önemli. Altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncular Fenerbahçe'nin genç oyuncularını parlatması, uzun vadeli proje olarak bakarsak çok önemli. Bu noktada biz bu sene yeni sezon planlamamızı yaparken elbette Fenerbahçe'ye yakışan kalitede ciddi isimlerin bazıları ile yola devam edeceğiz. Bununla birlikte iyi bir harman ve kimya yaratacağız. Bu harman içerisinde takımımıza yeni katacağımız genç oyuncular olacak. Altyapıdan çıkaracağımız oyuncular olacak. Fenerbahçe'de uzun yıllar sürebilecek bir jenerasyon yaratmak zorundayız. Kadroya bazı genç Türk oyuncuları da transfer etmek zorundayız. Bu anlamda, Türkiye'nin bazı yerlerinden izlediğimiz oyuncular var. Onlar için de hamleler yapacağız. Şunu söyleyebilirim, önümüzdeki sezonlar için olan planlamamızda bizim için genç oyuncular da, yıldız oyuncularımız kadar önemli olacak. Burada; yetenekli, yıldız ve tecrübeli oyuncularla genç oyuncuların harmanını yaratacağız. Bunu da yüzde 30-40 azalmış bütçe ile yapacağız." şeklinde konuştu.

"GENÇ VE YETENEKLİ OYUNCULAR KAZANDIRACAĞIZ"

Son olarak ülkenin kadın basketbolu hakkında da düşüncelerini aktaran Metin Sipahioğlu, "Sadece Fenerbahçe değil diğer kulüplerimizde de kadın basketbolda altyapıda çok değerli oyuncular var. Biz de diğer kulüpler de artık bu adımları atmak zorundayız. Diğer türlü sadece yüksek maliyetli transferle bir yere gelmek çok mümkün değil. Özellikle amatör branşlar özelinde çok sürdürülebilir değil. Bizim yapmamız gereken şey kesinlikle genç oyuncularımıza, altyapılarımıza fırsat vermek, izlediğimiz diğer genç ve yetenekli oyuncuları da Fenerbahçe'ye kazandırıp uzun yıllar burada başarılı olacak değerlerimizi yaratmak. Yeni sezon planlamalarımızı tüm bu konular ekseninde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

NBA'de yılın 5'leri belli oldu
BASKETBOLNBA'de yılın 5'leri belli oldu
Krunoslav Simon, 2 yıl daha Anadolu Efes'te
BASKETBOLSimon, 2 yıl daha Anadolu Efes'te
Milwaukee Bucks: 99 - Toronto Raptors: 105 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLRaptors seride öne geçti
SON DAKİKA! Anadolu Efes, Ergin Ataman'la uzattı
BASKETBOLEfes, Ataman'la uzattı
Fenerbahçe Beko: 82 - Türk Telekom: 72 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLFenerbahçe Beko seride öne geçti!
TOFAŞ: 102 - Beşiktaş Sompo Japan: 76 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLTOFAŞ, Beşiktaş'ı devirdi!
Hidayet Türkoğlu'ndan Turgay Demirel açıklaması
BASKETBOLTürkoğlu'ndan Demirel açıklaması
Hidayet Türkoğlu'ndan Demirel'e cevap
BASKETBOLHidayet Türkoğlu'ndan Demirel'e cevap
2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru
BASKETBOLKupa Türkiye'ye geliyor
Olimpiakos resmen küme düşürüldü!
BASKETBOLOlimpiakos resmen küme düşürüldü!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X