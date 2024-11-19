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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı!

        Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 14:45 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:45
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        Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi!
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü Bellona Kayserispor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dayanıklılık koşularıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

        Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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