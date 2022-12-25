Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'de kırmızı kart kabusu!

Süper Lig'de Dünya Kupası arasından önce Giresunspor'a yenilen Fenerbahçe, 15. haftada ise Trabzonspor'a mağlup olarak son iki maçı puansız kapattı. Sarı-lacivertlilerin son maçlardaki gördüğü kırmızı kartlar ise dikkat çekti.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Fenerbahçe'de kırmızı kart kabusu!

    Süper Lig'de Dünya Kupası arasına zirvede giren Fenerbahçe, dev turnuva sonrası lige dönüşte Trabzonspor'la deplasmanda karşılaştı.
  • Fenerbahçe'de kırmızı kart kabusu!

    Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak önemli bir kayıp yaşadı.
  • Fenerbahçe'de kırmızı kart kabusu!

    Kanarya, Dünya Kupası arası öncesi oynadığı son maçta ise Kadıköy'de Giresunspor'a 2-1 yenilmişti. 
  • Fenerbahçe'de kırmızı kart kabusu!

    Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında aldığı mağlubiyetle bu sezon ilk kez ligde üst üste 2. kez yenilmiş oldu. 
  • Fenerbahçe'de kırmızı kart kabusu!

    Ligde düşüşe geçen sarı-lacivertliler, son maçlarda gördüğü kırmızı kartlarla da dikkat çekti.
  • Fenerbahçe'de kırmızı kart kabusu!

    Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son üç maçı da 10 kişi tamamladı.
  • Fenerbahçe'de kırmızı kart kabusu!

    Jesus'un ekibi, 13. haftadaki Sivasspor maçında Batshuayi'nin ikinci sarıdan atılmasıyla 10 kişi kaldı.
  • Fenerbahçe'de kırmızı kart kabusu!

    Kanarya, yaklaşık 45 dakika bir kişi eksik oynadığı mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı.
  • Fenerbahçe'de kırmızı kart kabusu!

    Ligin 14. haftasında oynanan Giresunspor maçında ise Joao Pedro yine ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 
  • Fenerbahçe'de kırmızı kart kabusu!

    Fenerbahçe öne geçtiği karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
  • Fenerbahçe'de kırmızı kart kabusu!

    Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı maçta ise Crespo, 57. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 
  • Fenerbahçe'de kırmızı kart kabusu!

    Kanarya, kritik mücadeleden 2-0 mağlup ayrılırken, zirvede önemli bir kayıp daha yaşadı. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.