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Fenerbahçe'de Konyaspor maçı 11'i şekilleniyor!

Fenerbahçe'nin, Konyaspor maçı kadrosu şekilleniyor. Luan Peres ve Joao Pedro'nun sarı lacivertli takıma dönmesi Jorge Jesus'un elini güçlendirdi. Uzun süredir tam kadro bulunamayan sarı lacivertlilerde kadro genişledi

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  • Fenerbahçe'de Konyaspor maçı 11'i şekilleniyor!

    Fenerbahçe, Cumartesi günü Arabam.com Konyaspor ile erteleme maçında karşı karşıya gelecek.
  • Fenerbahçe'de Konyaspor maçı 11'i şekilleniyor!

    Sakatlığını atlatan isimlerin takıma katılması, kritik maç öncesin teknik heyeti sevindirdi.
  • Fenerbahçe'de Konyaspor maçı 11'i şekilleniyor!

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  • Fenerbahçe'de Konyaspor maçı 11'i şekilleniyor!

    Sarı lacivertli takımın defans hattı, genç oyuncunun son durumuna göre şekillenecek.
  • Fenerbahçe'de Konyaspor maçı 11'i şekilleniyor!

    Fenerbahçe, 21 yaşındaki futbolcunun oynaması halinde 4'lü savunma anlayışıyla sahada olacak.
  • Fenerbahçe'de Konyaspor maçı 11'i şekilleniyor!

    Oosterwolde'nin kulübede olması halinde ise Jorge Jesus'un 3'lü sisteme dönüş yapabileceği belirtiliyor.
  • Fenerbahçe'de Konyaspor maçı 11'i şekilleniyor!

    Diğer yandan orta sahada Willian Arao'nun oynamasına kesin gözüyle bakılırken, diğer oyuncunun kim olacağı belirsizliğini koruyor.
  • Fenerbahçe'de Konyaspor maçı 11'i şekilleniyor!

    Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Miguel Crespo ve İsmail Yüksek, Brezilyalı oyuncunun orta sahadaki partneri olmak için forma bekleyecek.
  • Fenerbahçe'de Konyaspor maçı 11'i şekilleniyor!

    Hücum hattında Michy Batshuayi, sarı kart cezası nedeniyle Konya ekibine karşı forma giyemeyecek.
  • Fenerbahçe'de Konyaspor maçı 11'i şekilleniyor!

    Enner Valencia'nın yanında Joshua King'in oynaması ve Joao Pedro'nun ise maçın ilerleyen dakikalarında süre alması bekleniyor.

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