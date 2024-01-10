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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi Miguel Crespo sakatlandı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi Miguel Crespo sakatlandı!

        Fenerbahçe'de Miguel Crespo, Konyaspor maçına dakikalar kala ısınma esnasında sakatlanarak kadrodan çıkarıldı. Porekizli futbolcunun yerine İsmail Yüksek mücadeleye 11'de başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 20:25 Güncelleme: 10.01.2024 - 20:25
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        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
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        Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de, karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala sakatlık şoku yaşandı. Sarı-lacivertlilerde maça 11'de başlayacağı açıklanan Miguel Crespo, ısınma sırasında adalesinden sakatlandı.

        Portekizli oyuncu, kadrodan çıkarılırken, yerine İsmail Yüksek mücadeleye ilk 11'de başladı.

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