Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertli oyuncular, idmana pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya gidecek.