Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Pazartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başladı.
Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertli oyuncular, idmana pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya gidecek.