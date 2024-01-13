Fenerbahçe'de Leonardo Bonucci ve Lincoln Henrique, Gaziantep kadrosunda yer aldı
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı. Yeni transfer Bonucci ile lisansı dondurulan Lincoln Henrique de kadroda yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep deplasmanına yeni transfer Leonardo Bonucci ile ligin ilk yarısında sakatlığı nedeniyle lisansı dondurulan Lincoln Henrique de götürüldü.
Samet Akaydin ile Umut Nayir ise kadroda yer almadı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği 22 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Lincoln Henrique, Fred Rodrigues, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Joshua King, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi.