Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe
ABONE OL

Fenerbahçe'de mali genel kurul yarın yapılacak

Fenerbahçe Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek

Fenerbahçe'de mali genel kurul yarın yapılacak
AA

Fenerbahçe Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak genel kurul, saat 10.30'da başlayacak.

Toplantıda, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasının ardından yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi genel kurula sunulacak.

Denetim kurulunun faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin üyelere sunulmasının ardından bütçe ve ek bütçe okunarak üyelerden onay istenecek.

Toplantı, Türkiye Futbol Federasyonu delegeleri ile özerk federasyonların delegelerinin seçimi ve sair konularda yönetim kuruluna görev süresinin bitimine kadar yetki verilmesi maddesiyle sona erecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Letonya Türkiye maçı şifresiz kanalda mı canlı yayınlanacak?
FUTBOL İşte 11'imiz!
Son dakika: Fenerbahçe'de Arda Güler çılgınlığı! Arda Güler, Fenerbahçe'de kalacak mı transfer mi olacak?
FUTBOL Arda Güler çılgınlığı!
Fenerbahçe'de yüksek gerilim: Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a kongre çağrısı!
FUTBOL Aziz Yıldırım'dan kongre çağrısı!
Beşiktaş'ta iç transferde son durum!
FUTBOL Beşiktaş'ta iç transferde son durum!
Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Aslan'ın rotası Fransa!
FUTBOL Cimbom'da rota Fransa!
Zaniolo kalacak mı? İşte transferdeki son durum
FUTBOL Zaniolo kalacak mı? İşte son durum
Trabzonspor'dan Rayyan Baniya atağı
FUTBOL Trabzonspor'dan Rayyan Baniya atağı
Profesyonel liglerde gelecek sezon 64 ilden 139 takım yer alacak
FUTBOL 64 ilden 139 takım profesyonel liglerde
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
FUTBOL UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
Bugün maç var mı 16 Haziran Cuma? Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FUTBOL Bugün hangi maçlar var? 16 Haziran 2023

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.