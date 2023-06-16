AA

Fenerbahçe Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak genel kurul, saat 10.30'da başlayacak.

Toplantıda, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasının ardından yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi genel kurula sunulacak.

Denetim kurulunun faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin üyelere sunulmasının ardından bütçe ve ek bütçe okunarak üyelerden onay istenecek.

Toplantı, Türkiye Futbol Federasyonu delegeleri ile özerk federasyonların delegelerinin seçimi ve sair konularda yönetim kuruluna görev süresinin bitimine kadar yetki verilmesi maddesiyle sona erecek.