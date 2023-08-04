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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Maribor mesaisi: Mert ve Zajc sahaya indi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Maribor mesaisi: Mert ve Zajc sahaya indi

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda 10 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovenya'nın Maribor takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer Mert Müldür ile Miha Zajc takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 22:08
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        Mert ve Zajc sahaya indi
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        Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda 10 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovenya'nın Maribor takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

        Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman, sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Pas ve şut çalışmaları gerçekleştiren futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

        Yeni transfer Mert Müldür ile Miha Zajc takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanlarla Maribor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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