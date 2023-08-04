Fenerbahçe'de Maribor mesaisi: Mert ve Zajc sahaya indi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda 10 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovenya'nın Maribor takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer Mert Müldür ile Miha Zajc takımla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda 10 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovenya'nın Maribor takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman, sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Pas ve şut çalışmaları gerçekleştiren futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Yeni transfer Mert Müldür ile Miha Zajc takımla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanlarla Maribor maçı hazırlıklarına devam edecek.