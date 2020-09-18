Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor karşısında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve lisanslı bulunmayan Mert Hakan Yandaş'ın lisansı çıktı. Sakatlığı sona eren ve lisansı çıkan Yandaş, Teknik Direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde Hatayspor karşısında forma giyebilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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