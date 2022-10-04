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Mert Hakan Yandaş'ın son durumu belli oldu! AEK Larnaca maçında...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı AEK Larnaca maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürürken, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mert Hakan Yandaş'ın da son durumu belli oldu.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın son durumu belli oldu! AEK Larnaca maçında...

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3'üncü maçında perşembe günü sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

MERT HAKAN, AEK MAÇINDA YOK

Sarı-lacivertli ekipte, Beşiktaş ile oynanan derbi maçta sakatlanan Mert Hakan Yandaş'ın dizinde travma tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı ve AEK Larnaca maçında oynamayacağı öğrenildi. Öte yandan çalışmalarını özel program dahilinde sürdüren Joshua King ile Luan Peres'in de AEK Larnaca maçında görev alması beklenmiyor.

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