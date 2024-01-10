Fenerbahçe'de Mert Müldür ilk golünü attı
Fenerbahçe´nin milli oyuncusu Mert Müldür, Konyaspor maçının 42´nci dakikasında fileleri havalandırarak sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.
Fenerbahçe, Süper Lig´in 16´ncı hafta erteleme karşılaşmasında Konyaspor´u konuk etti.
Karşılaşmanın 42´nci dakikasında Sebastian Szymanski´nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandıran Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.
Ligde daha önce 10, UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri´nde ise 2 maça çıkan Müldür, geçtiğimiz hafta oynanan İstanbulspor maçında asist yapma başarısı göstermişti.