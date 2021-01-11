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Fenerbahçe'de Mesut Özil çılgınlığı: Hedef 100 milyon TL

Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda B.B Erzurumspor'a konuk olacak Fenerbahçe, heyecanlı bir haftaya 'merhaba' dedi. Mesut Özil için geri sayıma geçen sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun gelişiyle birlikte 100 milyon TL'lik gelir bekliyor

Fenerbahçe'de Mesut Özil çılgınlığı: Hedef 100 milyon TL
DHA

1 maçı eksik olan Fenerbahçe, Erzurum deplasmanında kazanması halinde lider Beşiktaş ile puanını eşitleyecek. Erzurumspor maçı öncesinde deplasmanda performansına güvenen sarı-lacivertliler, dış sahalarda şu ana kadar en çok galibiyet elde eden takım konumunda bulunuyor. Bu sezon deplasmanda 8 karşılaşma oynayan Fenerbahçe; 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan toplama başarısı göstermişti.

Bir taraftan zirve ile puanını eşitleme şansı olan Fenerbahçe diğer taraftan da Mesut Özil için yaşanacak gelişmeleri bekliyor. DHA'nın 6 Ocak günü Fenerbahçe ile Mesut Özil arasında yapılan 3.5 yıllık anlaşmayı duyurduğu transferin, artık resmiyete dökülmesi bekleniyor. Mesut Özil'in kulübü Arsenal ile sözleşmesini sona erdirme konusunda anlaşmaya yakın olduğu bilinirken, bu hafta içinde transferin resmi olarak açıklanması da bekleniyor.

MESUT TRANSFERİNİN ARDINDAN HEDEF MASKE VE FORMA SATIŞLARINDAN 100 MİLYONA YAKIN GELİR

Tecrübeli futbolcu ile daha önce 3.5 yıllık anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, transferin gerçekleşmesiyle birlikte yeni gelir kapıları da açmayı planlıyor. Fenerbahçe, Mesut transferinin resmileşmesinin ardından özel olarak hazırlanacak Mesut Özil maskeleri ve formalardan da büyük gelir elde etmeyi amaçlıyor. 30 liradan satışa çıkan maskelerden 100 bin satış hedefleyen Fenerbahçe, 400 bine yakın da forma satışını da yakalamak istiyor. Fenerbahçe yönetiminin bu planının tutması halinde, sarı-lacivertli kulübün kasasına kısa sürede toplam 100 milyon liraya yakın gelir girecek.

GÖRKEMLİ İMZA TÖRENİ

Uzun süredir Mesut Özil'in Fenerbahçe forması giymesi beklenirken, tecrübeli futbolcu için görkemli bir imza töreni de düşünülüyor. Ülker Stadyumu'nda Mesut Özil'e imza töreni düzenlemeyi planlayan sarı-lacivertliler, töreni hem kulüp kanalı hem de youtube üzerinden canlı yayınlayacak. Fenerbahçe'nin bu hamlesiyle birlikte, yayınların reklam gelirlerinden ekstra bir gelir kapısı daha açılmış olacak.

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