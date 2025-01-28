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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Fenerbahçe'de Midtjylland maçı mesaisi - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Midtjylland maçı mesaisi

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 14:22 Güncelleme: 28.01.2025 - 14:22
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        Fenerbahçe'de Midtjylland maçı mesaisi!
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        UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında Fenerbahçe, Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Sarı-laciverli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

        Salondaki çalışmanın ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma ve çabukluk hareketleriyle sürdürdükleri antrenmanı, pas çalışmaları ve çift kale maçla tamamladı. Göztepe maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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