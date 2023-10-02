Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun sözlemeşi uzatıldı
Fenerbahçe Portekizli futbolcusu Miguel Crespo'nun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden Fenerbahçe'de yeni bir imza geldi.
TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre, Sarı-lacivertliler, Miguel Crespo'nun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.
27 yaşındaki orta saha oyuncusunun mevcut sözleşmesi 2024 yılında sona eriyordu. Sarı lacivertli yönetim Portekizli oyuncunun maaşına da iyileştirme yapacak.
Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroya 2021 yılında Estoril'den katılan Crespo'nun şimdiki piyasa değeri 6 milyon euro.
Fenerbahçe ile toplamda 65 maça çıkan Crespo, 5 gol ve 6 asist yaptı.