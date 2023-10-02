Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun sözleşmesi uzatıldı!
Fenerbahçe, Portekizli futbolcusu Miguel Crespo'nun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden Fenerbahçe'de yeni bir imza geldi.
Sarı-lacivertliler, Miguel Crespo'nun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
"BENİM VE AİLEM İÇİN ÖZEL BİR AN"
İmzanın ardından konuşan Miguel Crespo, “Benim ve ailem için çok özel bir an. Fenerbahçe ailesiyle ile tekrar birlikte olmaktan ve burada devam ediyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Çalışmaya aynı şekilde devam edeceğim.” dedi.
27 yaşındaki orta saha oyuncusunun mevcut sözleşmesi 2024 yılında sona eriyordu. Sarı lacivertli yönetim Portekizli oyuncunun maaşına da iyileştirme yapacak.
Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroya 2021 yılında Estoril'den katılan Crespo'nun şimdiki piyasa değeri 6 milyon euro.
Fenerbahçe ile toplamda 65 maça çıkan Crespo, 5 gol ve 6 asist yaptı.