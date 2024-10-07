Fenerbahçe'de milli ara sonrası yoğun mesai

Milli ara sonrası Fenerbahçe'yi zorlu bir fikstür bekliyor.

Sarı-lacivertliler, 20 günlük süreçte arka arkaya önemli sınavlara çıkacak. Bu yoğun periyotta Fenerbahçe, hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde kritik maçlar oynayacak.

Samsunspor deplasmanında başlayacak olan bu serüven, Avrupa Ligi'nde Manchester United ve AZ Alkmaar ile Kadıköy'de yapılacak karşılaşmalarla devam edecek.

Ayrıca Süper Lig'deki Trabzonspor deplasmanı da bu zorlu fikstürün içinde yer alıyor.

Fenerbahçe'nin bu 6 maçlık periyotta göstereceği performans, sezonun geri kalanındaki hedeflerine büyük ölçüde yön verecek.