Fenerbahçe'de Osayi kızardı, Livakovic kurtardı!
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Union Saint-Gilloise'yi ağırladı. Mücadelenin 90. dakikasında Bright Osayi-Samuel çift sarıdan kırmızı kart gördü. Penaltı kazanan konuk takıma, Livakovic geçit vermedi.
Giriş: 26.09.2024 - 21:42 Güncelleme: 26.09.2024 - 21:42
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 90. dakikasında Bright Osayi-Samuel, ceza sahası içerisinde rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
LIVAKOVIC PENALTIYI KURTARDI
Topun başına geçen Franjo Ivanovic, Hırvat kaleci Livakovic'e takıldı.
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