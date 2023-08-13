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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Osayi Samuel oyuna devam edemedi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Osayi Samuel oyuna devam edemedi

        Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Bright Osayi Samuel, yaşadığı sakatlık sonrası maçı yarıda bıraktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 23:14
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        Fenerbahçe'de sakatlık!
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        Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Mücadeleye 11’de başlayan Bright Osayi Samuel, 30. dakikada sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadele sonrası 31. dakikada kendini yere bırakan 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ayağa kalkarak, kenara geldi. Nijeryalı futbolcu oyundan çıkarken tribünler tarafından alkışlandı. Maça devam edemeyen Samuel’in yerine Jayden Oosterwolde oyuna dahil oldu.

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