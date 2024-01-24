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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, bu sezon 14. golünü attı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, bu sezon 14. golünü attı

        Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Başakşehir maçında attığı golle bu sezon tüm kulvarlarda 14. golünü attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 23:26 Güncelleme: 24.01.2024 - 23:26
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        Batshuayi'den 14'üncü gol!
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        Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup etti. Müsabakanın 58. dakikasında İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil olan Batshuayi, 90+4. dakikada topu filelere gönderdi. Mücadeleyi bu golle kazanan Fenerbahçe, puanını 57'ye yükseltti.

        Bu sezon Süper Lig'de Kayserispor'a karşı hat-trick yapan Belçikalı forvet, Konyaspor ve Başakşehir maçlarında da gol atma başarısı gösterdi. 30 yaşındaki forvet, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adanaspor filelerini 4 kez havalandırırken, Avrupa Konferans Ligi'nde de takımı adına 5 gol kaydetti.

        Belçikalı oyuncu, bugünkü golle bu sezonki 14. golüne ulaştı.

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