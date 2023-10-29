Fenerbahçe'ye Pendikspor maçında sakatlık şoku! Süper Lig´in 10´uncu haftasında Pendikspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Fred müsabakanın henüz başında sakatlandı ve maça devam edemedi. Miha Zajc, Brezilyalı yıldızın yerine oyuna dahil oldu

Habertürk Giriş: 29.10.2023 - 19:13 Güncelleme: 29.10.2023 - 19:14 facebook

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