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Fenerbahçe'de Perotti düz koşu yaptı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürürdü. Tedavisi devam eden Diego Perotti takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Fenerbahçe'de Perotti düz koşu yaptı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde tamamı basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncuların 5'e 2, dar alanda 4 kaleli oyun ve çift kale maçla tamamladığı idmanda, Emre Belözoğlu da futbolcularla birlikte çalışmalara katıldı.

Milli takımlarda bulunan 9 oyuncunun yanı sıra korona virüs testleri pozitif olan 5 futbolcu antrenmana katılmadı. Kaleci Harun Tekin gribal enfeksiyon nedeniyle idmana çıkamazken, birkaç gün içinde fıtık ameliyatı olması beklenen Sadık Çiftpınar da çalışmalarda yer almadı.

Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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