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Fenerbahçe'de resmi açıklamalar bekleniyor

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe'den yeni açıklamalar bekleniyor. Dün gece İstanbul'a getirilen Jose Sosa ve tatilden dönmesi beklenen Perotti'nin ardından savunma ve forvet transferi öncelik olacak. Vedat Muric'in Lazio'ya gitmesi an meselesi. Kosovalı golcünün dışında da birçok ayrılık gündemde

Fenerbahçe

Fenerbahçe transferleri bir bir açıklıyor... Sarı-lacivertliler, son olarak dün Sinan Gümüş'ü renklerine kattığını duyurdu.

Jose Sosa'yı dün gece özel uçakla İstanbul'a getiren Kanarya, bu transferi de bugün açıklayacak.

Fenerbahçe'nin bitirmeye en yakın olduğu isim Diego Perotti. Prensip anlaşmasına varılan ve tatilini sürdüren oyuncunun kısa süre içerisinde resmi imza atması bekleniyor.

Sarı-lacivertli takımda gündem artık stoper ve forvet transferleri... Bu bölgeler için birçok isimle görüşmeler sürüyor.

Savunma bölgesinde Malang Sarr, Mauricio Lemos, Bastos ve Godin pazarlık yapılan isimler. Forvet için de Smolov, Remy ve Valencia gündemde. Bu iki bölge için menajerlerden ve kulüplerden sürekli oyuncular öneriliyor. Önümüzdeki günlerde sürpriz transferler söz konusu olabilir.

SIRA YOLCULARDA! VEDAT GİDİYOR

Fenerbahçe'de kadroya yeni isimler katılırken ayrılıklar da yaşanacak. İtalyan ekibi Lazio ısrarla istediği Vedat Muric için noktayı koymak üzere. 18 milyon euro bonservis bedeliyle transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Nabil Dirar, Miha Zajc, Michael Frey, Zanka, Tolgay Arslan, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç ve Jailson için gelen tüm teklifler değerlendiriliyor.

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