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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Fenerbahçe'de Ryan Kent, 105 gün sonra ilk 11'de - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Ryan Kent, 105 gün sonra ilk 11'de

        Fenerbahçe'nin İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent, Union Saint-Gilloise maçıyla birlikte 105 gün aranın ardından ilk kez 11'de görev aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 21:32 Güncelleme: 14.03.2024 - 21:39
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        Kent 105 gün sonra ilk 11'de!
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        Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Union Saint-Gilloise'u ağırladı.

        Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayan karşılaşmada Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çaldı. Dabanovic'in yardımcılıklarını ise Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic üstlendi.

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 29'uncu haftasında iç sahada 4-1 kazanılan Pendikspor maçının 11'inde 8 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Krunic, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Tadic ve Dzeko'nun yerine İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Kent ve Batshuayi'yi sahaya sürdü.

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        Kaleyi İrfan Can Eğribayat'a emanet eden Kartal, savunma dörtlüsünü; Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek ve Fred'i oynatan İsmail Kartal, hücum hattının sağında İrfan Can Kahveci, ortasında Szymanski, solunda ise Kent'i görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Batshuayi oldu.

        KENT, 21 MAÇ SONRA 11'DE

        Fenerbahçe'nin İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent, 21 maç sonra ilk 11'de görev aldı. TFF'ye bildirilen listede ismi yer almayan ve Süper Lig karşılaşmalarında görev alamayan Ryan Kent, son olarak deplasmanda oynanan Nordsjaelland maçına ilk 11'de başlamıştı.

        SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 5 EKSİK

        Fenerbahçe, Saint-Gilloise karşılaşmasında 5 futbolcusundan yararlanamadı. Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Krunic'in yanı sıra King, Çağlar Söyüncü, Becao ve Bonucci mücadelenin kadrosuna yer alamadı. Ayrıca UEFA listesinde isimleri bulunmayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun da maçın kadrosunda yer bulamadı.

        UEFA BAŞKANI CEFERİN KADIKÖY'DE

        Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise'u konuk ettiği karşılaşmayı UEFA Başkanı Alexander Ceferin de takip etti. Ceferin, başkan Ali Koç, ile birlikte Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçını izlemek için Ülker Stadyumu'na geldi. Tekne ile stadyuma gelen UEFA Başkanı Alexander Ceferin ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarların arasından yürüyerek protokol tribününden giriş yaptı.

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