Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemi: İşte sonuçlar!
Fenerbahçe Kulübü'nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı'nda yeni başkan yapılan seçimle belirlendi. Açılan 50 sandıkta oyların çoğunu almayı başaran Sadettin Saran, resmi olmayan sonuçlara 257 oy farkla yeni başkan seçildi!
Olağanüstü seçimli genel kurula giden Fenerbahçe’nin yeni başkanı bugün gerçekleştirilen seçim ile belirlendi.
Resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin yeni başkanı 257 oy farkla Sadettin Saran oldu.
AÇILAN SANDIK: 50/50
Toplam: Ali Koç: 12068 Sadettin Saran: 12325
1. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 287
Sadettin Saran: 249
2. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 245
Sadettin Saran: 237
3. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 247
Sadettin Saran: 233
4. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 230
Sadettin Saran: 233
5. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 255
Sadettin Saran: 244
6. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 256
Sadettin Saran: 257
7. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 258
Sadettin Saran: 243
8. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 255
Sadettin Saran: 249
9. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 246
Sadettin Saran: 251
10. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 248
Sadettin Saran: 268
11. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 241
Sadettin Saran: 260
12. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 260
Sadettin Saran: 251
13. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 243
Sadettin Saran: 250
14. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 261
Sadettin Saran: 247
15. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 258
Sadettin Saran: 226
16. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 252
Sadettin Saran: 262
17. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 232
Sadettin Saran: 233
18. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 235
Sadettin Saran: 236
19. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 215
Sadettin Saran: 250
20. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 250
Sadettin Saran: 208
21. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 256
Sadettin Saran: 276
22. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 233
Sadettin Saran: 229
23. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 210
Sadettin Saran: 257
24. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 245
Sadettin Saran: 254
26. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 265
Sadettin Saran: 259
27. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 239
Sadettin Saran: 283
28. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 249
Sadettin Saran: 221
29. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 239
Sadettin Saran: 283
30. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 271
Sadettin Saran: 242
31. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 222
Sadettin Saran: 253
32. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 257
Sadettin Saran: 259
33. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 255
Sadettin Saran: 236
34. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 228
Sadettin Saran: 256
35. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 233
Sadettin Saran: 252
36. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 263
Sadettin Saran: 235
37. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 226
Sadettin Saran: 277
38. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 246
Sadettin Saran: 240
39. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 224
Sadettin Saran: 269
40. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 240
Sadettin Saran: 268
41. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 253
Sadettin Saran: 247
42. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 234
Sadettin Saran: 246
43. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 245
Sadettin Saran: 246
44. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 229
Sadettin Saran: 254
45. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 249
Sadettin Saran: 254
46. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 245
Sadettin Saran: 262
47. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 251
Sadettin Saran: 261
48. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 251
Sadettin Saran: 261
49. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 248
Sadettin Saran: 268
50. SANDIK SONUCU
Ali Koç: 60
Sadettin Saran: 82
OY VERME İŞLEMİ TAMAMLANDI
Oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve saat 17.00'ye kadar sürdü. Üyeler 50 sandıkta oylarını kullandı.
Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi ve sandıklar kapandı.
Sandıklarda beyaz pusula Ali Koç’u, sarı pusula ise Sadettin Saran’ı temsil etti.
SADETTİN SARAN: FENERBAHÇE'Yİ YÖNETMEYE GELİYORUZ
Başkan adayı Sadettin Saran, oy kullandığı 37 numaralı sandıkta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Değişimi temsil ettiklerini dile getiren Sadettin Saran, "Bugün Fenerbahçe’nin bayramı. Bugün Fenerbahçe için buradayız. Önemli olan katılımın çok olması. Kendi ihtişamımızı bir gösterelim; sadece kendimize değil, dışarıya da. O yüzden bugün için bayram diyorum. İnşallah bugün değişimin ilk günü olacak. Bu arada söylentilere inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim. İnşallah güzel şeyler yapacağız, inşallah kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Fenerbahçe'ye sevgiyi getireceğiz. Başından beri dediğim gibi, Fenerbahçe'yi yönetmeye geliyoruz. 'Hep birlikte' derken de bunu samimi söyledim. İnşallah güzel şeyler yapacağız." ifadelerini kullandı.
Saran, oyunu kullandıktan sonra stadyuma geçti.
ALİ KOÇ: YAPI KONUSUNDA ÇÖZÜLMELER BAŞLIYOR
Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç da sabah saatlerinde alana gelerek kongre üyeleriyle yakından ilgilendi. Sarı-lacivertli kongre üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Koç, oyunu da 29 numaralı sandıkta kullandı.
Ali Koç daha sonra ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Camia için hayırlı olmasını dileyen Koç, "Demokrasi şölenimiz devam ediyor. Birkaç saat sonra bitecek, sonra da sonuçları öğreneceğiz. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe için hayırlı, uğurlu olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenmemiz lazım. Tekrar o eski ruhumuza dönmemiz lazım. Biz bu sene göreceksiniz, Allah’ın izniyle her şeye rağmen şampiyon olacağız. Bu iddiayı ilk defa yapıyorum, ilk defa bu sözü veriyorum; çünkü bu sene yaptığımız hazırlıklar, bu zamana kadarki tecrübe, mali konuda çok daha kuvvetli olmamız, çok kuvvetli bir yönetim kuruluna sahip olmam ve inanın yapı konusunda da çözülmeler başlıyor" ifadelerini kullandı.
Ali Koç, ayrıca şu ana kadar olan katılım az olduğunu da sözlerine ekledi.
İKİ BAŞKAN ADAYI
Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışıyor.
Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekliyor.
Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübü'nün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip...