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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe'de sakatlık: Çağlar devam edemedi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de sakatlık: Çağlar devam edemedi!

        Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Union Saint-Gilloise karşılaşmasında sakatlandı ve maça devam edemedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 00:18 Güncelleme: 08.03.2024 - 00:18
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        Fenerbahçe'de sakatlık!
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        UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de bir sakatlık yaşandı.

        Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, 34. dakikada sakatlık yaşadı ve kendini yere bıraktı. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.

        Fenerbahçe'deki bu değişikliğin ardından karşılaşmaya sol bekte başlayan Jayden Oosterwolde stoper bölgesine geçti.

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