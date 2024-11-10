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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemedi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemedi

        Samsunspor'u evinde konuk eden Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, mücadelenin 10. dakikasında sakatlık yaşayarak yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 19:27 Güncelleme: 10.11.2024 - 19:27
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        F.Bahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemedi
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        Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Çağlar Söyüncü, Sivasspor mücadelesinin 10. dakikasında sakatlandı.

        Hava topuna çıkan Çağlar Söyüncü, yere indiği sırada sakatlanarak kendini yere bıraktı. Çağlar, daha sonra oyuna devam edemedi ve değişiklik istendi.

        Çağlar, Fenerbahçe sağlık heyetinden iki kişinin yardımıyla kenara alınırken yerine Alexander Djiku oyuna dahil oldu.

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