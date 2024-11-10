Fenerbahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Çağlar Söyüncü, Sivasspor mücadelesinin 10. dakikasında sakatlandı.

Hava topuna çıkan Çağlar Söyüncü, yere indiği sırada sakatlanarak kendini yere bıraktı. Çağlar, daha sonra oyuna devam edemedi ve değişiklik istendi.

Çağlar, Fenerbahçe sağlık heyetinden iki kişinin yardımıyla kenara alınırken yerine Alexander Djiku oyuna dahil oldu.