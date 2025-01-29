Fenerbahçe'de Salvatore Foti: Zor bir maç olacak!

UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında Fenerbahçe yarın Danimarka ekibi Midtjylland'ın konuğu olacak. MCH Arena’da TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Avrupa kupalarında kolay maç olmadığını ifade eden Salvatore Foti, “Avrupa'da oynanan her maç gibi yarınki maç da zor olacak. Avrupa'da kolay maç yok. Özellikle de tur atlamak için belirleyici maçsa. Zor olacağını biliyoruz, sayısal anlamda eksikliğimiz var. Buraya gelenler bir üst tura çıkabilmek için ellerinden geleni yapacaklar” diye konuştu.

"ÜSTESİNDEN GELMEMİZ GEREKEN BİR ZORLUK" Beraberliğin de play-off için yetebileceğini ancak böyle bir durumda diğer maçların sonuçlara bakmaları gerektiğine dikkat çeken Foti, kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Foti, “Eksik oyuncular bizim oyunumuzu tabii ki etkileyecektir. Buraya sayısal anlamda kısıtlı bir kadroyla geldik. 2 altyapı oyuncumuz var. Bu sıkıntıyı Lyon maçında da yaşamıştık. İdeal olan tüm takımın olması olurdu ama bu da üstesinden gelmemiz gereken bir zorluk. Her şeyden önce kim oynarsa oynasın oynayacak oyunculara güveniyoruz. Beraberlik halinde bir üst tura çıkma durumuz var ama o zaman diğer maçlara bakmamız gerekiyor. Bu sporda hiçbir zaman hiçbir maça beraberlik için çıkmazsınız. Maçı kazanmak için oynarsınız. Beraberlik yetebilir ama biz önce kazanmak için oynayacağız” şeklinde konuştu.