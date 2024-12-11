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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Samet'ten büyük hata: Taraftarlardan tepki! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Samet'ten büyük hata: Taraftarlardan tepki!

        Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin, Athletic Bilbao maçında büyük bir hata yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar, hatanın ardından Samet'e tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 18:48 Güncelleme: 11.12.2024 - 18:48
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        Fenerbahçe'de Samet'e büyük tepki!
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        Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Samet Akaydin, Athletic Bilbao karşılaşmasında büyük bir hata yaptı.

        Samet, karşılaşmanın 5. dakikasında geri pasta topu kaleci Dominik Livakovic'e atmak istedi.

        Samet'in bu pası kısa kaldı ve araya Gorka Guruzeta girdi. Guruzeta, boş pozisyondaki Inaki Williams'ı gördü. Inaki Williams, topu ağlara gönderdi.

        TARAFTARLARDAN TEPKİ

        Fenerbahçeli taraftarlar, hatanın ardından Samet Akaydin'a büyük tepki gösterdi. Taraftarlar top Samet'in ayağına geldiğinde ıslıkla karşılık verdi.

        Ardından statta "Lütfen bütün futbolcularımızı destekleyin" anonsu geçildi.

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