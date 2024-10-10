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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Samsunspor maçı mesaisi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Samsunspor maçı mesaisi

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 14:44 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:31
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        Fenerbahçe'de Samsunspor maçı mesaisi!
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen idman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlarken, antrenman maçıyla tamamlandı.

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