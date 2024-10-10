Fenerbahçe'de Samsunspor maçı mesaisi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Giriş: 10.10.2024 - 14:44 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:31
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen idman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlarken, antrenman maçıyla tamamlandı.
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