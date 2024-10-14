Fenerbahçe'de Samsunspor mesaisi!

Trendyol Süper Lig'de 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.