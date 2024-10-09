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        Fenerbahçe'de Samsunspor mesaisi devam ediyor

        Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 14:12 Güncelleme: 09.10.2024 - 14:12
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        F.Bahçe'de Samsunspor mesaisi sürüyor
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncuların salonda çalıştığı belirtildi.

        Antrenmanın sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmasıyla devam ettiği, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandığı aktarıldı.

        Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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