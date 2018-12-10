Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna Başkan Ali Koç ve yeni bir yönetim ile teknik direktör Philip Cocu ile başlayan ve Koeman ile devam eden Fenerbahçe, tarihinin en karanlık günlerini yaşıyor. Akhisarspor deplasmanında 3 golle mağlup olan Fenerbahçe, puan tablosunda da 15. sıraya gerileyerek küme düşme hattına girdi.
Ligde son sırada bulunan Çaykur Rizespor ve 16. sıradaki Kayserispor'un hemen üzerinde 15. sırada bulunan Fenerbahçe, bu sezon 4. kez bir maçta kalesinde 3 gol gördü. Fenerbahçe geçen sezon oynadığı 34 lig maçında 4 kez kalesinde 3 gol görürken bir önceki sezonda ise 3 maçta 3 gol ve fazlasını gördü.
Fenerbahçe'nin kalesinde 3 ve daha fazla gol gördüğü Süper Lig maçları ve neticeleri:
2018-2019 SEZONU
4.hafta: Fenerbahçe-Kayserispor 2-3
7.hafta: Ç.Rizespor-Fenerbahçe 3-0
10.hafta: Fenerbahçe-Ankaragücü 1-3
15.hafta: Akhisarspor-Fenerbahçe 3-0
2017-2018 SEZONU
4.hafta: Fenerbahçe-Başakşehir 2-3
10.hafta: Fenerbahçe-Kayserispor 3-3
23.hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe 3-1
24.hafta: Fenerbahçe-Akhisarspor: 2-3
2016-2017 SEZONU
2.hafta: Fenerbahçe-Kayserispor 3-3
19.hafta: Kayserispor-Fenerbahçe 4-1
25.hafta: Fenerbahçe-Konyaspor 2-3
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