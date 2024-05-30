Fenerbahçe'de seçim 8-9 Haziran'da!
Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirileceği 30 Mayıs'ta yeterli çoğunluk sağlanamadı. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 8-9 Haziran'da yapılacağı açıklandı.
Fenerbahçe Kulübü'nde 30 Mayıs'ta yapılması planlanan Seçimli Olağan Genel Kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı 8-9 Haziran tarihine ertelendi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir.
Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 10.00’da başlayacaktır.