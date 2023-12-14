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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Serdar Aziz 71 gün sonra forma giydi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Serdar Aziz 71 gün sonra forma giydi

        Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan uzak kalan Serdar Aziz, 71 gün sonra resmi müsabakada forma giydi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 23:18 Güncelleme: 14.12.2023 - 23:18
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        Serdar Aziz 71 gün sonra forma giydi
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya temcilcisi Spartak Trnava’yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin başarılı defansı Serdar Aziz, sakatlığını atlatarak bu maçta formasına kavuştu. Son olarak 5 Ekim’de yine Spartak Trnava ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giyen Serdar, 71 gün sonra sahaya çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, 63. dakikada Bright Osayi-Samuel’in yerine oyuna dahil oldu.

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