Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Joshua King sakatlandı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Joshua King sakatlandı!

        Süper Lig lideri Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Joshua King sakatlandı. Serdar Aziz'in sol ayak bileği iç bağlarında, Joshua King'in ise sol arka adalesinde yırtık tespit edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 17:48 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'ye çifte sakatlık şoku!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi iki sakatlık şoku birden yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz ve Joshua King sakatlandı.

        Sarı-lacivertli kulüp, Serdar Aziz ve Joshua King sakatlıklarına dair resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

        Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

        "Profesyonel Futbol A Takımımızda dün yapılan antrenmanda ayak bileğine darbe alan Serdar Aziz'in Altunizade Hastanesinde görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sol ayak bileği iç bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

        Sol arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan Joshua King'in de görüntülemesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir.

        İki oyuncumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

        Fenerbahçe Spor Kulübü"

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
        Kayıp liselinin cansız bedeni bulundu!
        Kayıp liselinin cansız bedeni bulundu!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Kuzenini öldürüp intihar süsü verdi!
        Kuzenini öldürüp intihar süsü verdi!
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı