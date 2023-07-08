Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a sürpriz talip!

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31 yaşındaki golcünün Hertha Berlin için büyük bir fırsat transferi olabileceğinin altı çizilirken, Alman ekibinin kısa süre içerisinde resmi temaslara başlayabileceği belirtildi.

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Haberde ayrıca takımdan ayrılması gündemde olan Suat Serdar için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devreye girebileceği aktarıldı.