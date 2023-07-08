Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a sürpriz talip!
Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Serdar Dursun'un talipleri artıyor. Milli futbolcu için Alman basınından sürpriz bir iddia daha geldi.
Fenerbahçe'de geçen sezon fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.
Son olarak Alman basınında milli futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı
Bild'de yer alan habere göre, geçtiğimiz sezonu Almanya Bundesliga'nın son sırasında tamamlayan ve Almanya 2. Bundesliga'ya düşen Hertha Berlin, Serdar Dursun'u gündemine aldı.
31 yaşındaki golcünün Hertha Berlin için büyük bir fırsat transferi olabileceğinin altı çizilirken, Alman ekibinin kısa süre içerisinde resmi temaslara başlayabileceği belirtildi.
Haberde ayrıca takımdan ayrılması gündemde olan Suat Serdar için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devreye girebileceği aktarıldı.
2021/22 sezonunun başında Almanya 2. Bundesliga ekibi Darmstadt'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun, sarı lacivertli forma ile çıktığı 63 maçta 19 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.