Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle sahada devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın 10.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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